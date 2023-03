Centre Bell: les Premières Nations célébrées samedi soir

Les Premières Nations seront une nouvelle fois célébrées samedi soir au Centre Bell, lors de la rencontre opposant le Canadien de Montréal au Blue Jackets de Columbus.

Plusieurs évènements visant à mettre à l’honneur les peuples autochtones et leurs cultures sont au programme. L’artiste Pakesso Mukash, de la Première Nation de Whapmagoostui, donnera de la voix et interprètera l’hymne national en français, en anglais et en cri.

Les formations de départ seront également annoncées en cri par un jeune issu de la Nation d’Eeyou, Dre Bosum. Au premier entracte, les spectateurs pourront entendre résonner dans l’aréna, les tambours traditionnels du groupe de musique pow-wow Black Bear.

«Nous sommes heureux de poursuivre notre démarche en appui au processus de réconciliation par des initiatives visant à reconnaître, honorer et soutenir les peuples autochtones, a déclaré la vice-présidente, engagement communautaire des Canadiens de Montréal Geneviève Paquette. Le hockey est rassembleur et chaque geste en matière de respect, de diversité et d’équité compte afin d’offrir à tous l’occasion de pratiquer ou d’apprécier notre sport dans un environnement inclusif et accueillant.»

Des chandails vendus pour la bonne cause

Lors de la période d’échauffement, les joueurs du Canadien porteront des chandails dont le design a été conçu par l’artiste atikamekw, résidente de Montréal, Meky Ottawa. Les tenues seront ensuite vendues aux enchères dans le but de lever des fonds qui seront versés au Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ).

Meky Ottawa s’est réjouie de pouvoir participer aux célébrations et faire rayonner sa culture.

«L’inspiration derrière la conception et les illustrations du chandail des Canadiens, c’est ma nation, les Atikamekws. Nous aimons la terre et nous voulons la protéger. Nous aimons la nature. Je voulais que les symboles représentent ma nation et nos efforts pour préserver notre culture et notre langue», a-t-elle expliqué.

Des épinglettes perlées à la main par une artisane mohawk de Kahnawake, Shannon Cross, seront également portées par les entraîneurs et les joueurs du Canadien à leur arrivée au Centre Bell.