Un jeu de coulisses explique pourquoi Montréal n’accueillera pas la FIFA

Des documents inédits ayant fait surface expliquent pourquoi Montréal ne recevra finalement pas de parties pendant la Coupe du monde de soccer de 2026 se tenant au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Ces documents obtenus par La Presse mettent en lumière le développement de ce dossier qui n’a finalement pas abouti, malgré la volonté de Valérie Plante et le soutien initial de Québec.

Tout le monde s’entend

En 2018, le gouvernement du Québec, alors dirigé par Philippe Couillard, avait donné son appui à la candidature de Montréal comme ville-hôte de six parties lors de la Coupe du monde de 2026, tout comme Ottawa. Ce projet, défendu et promu vivement par la mairesse Valérie Plante dans une missive envoyée au premier ministre, était alors estimé à 150M$, somme divisée entre Ottawa, Québec et Montréal. Les retombées économiques étaient quant à elles évaluées à 210M$, en plus de susciter la création de 922 nouveaux emplois dans la métropole.

Montréal avait même reçu à l’époque la plus haute note (4,1) de la part de la Fédération internationale de football pour son offre de transport et d’hébergement proposés pour les membres de la FIFA. Le Quartier des spectacles avait été particulièrement apprécié par ce comité. Cependant, les réparations nécessaires au Stade olympique requises par FIFA étaient de l’ordre de plusieurs millions de dollars pour que Montréal soit éligible. Après le lancement d’un appel de qualification pour un nouveau toit, la pandémie a débuté et ce projet a été mis sur pause.

Explosion des coûts

Plus tard, le 8 juillet 2020, Valérie Plante, toujours mairesse de Montréal, a envoyé une lettre au successeur de Philippe Couillard, François Legault, pour obtenir à nouveau l’appui du gouvernement du Québec pour ce projet. Cependant, la facture pour que Montréal soit ville-hôte de la FIFA avait passé de 150 à 308M$, et ce, pour la moitié des parties prévues à l’origine.

Les sommes qui devaient être assurées par Québec ont donc également augmenté pour atteindre 103,4M$, somme jugée trop importante par Québec, en plus des «nombreux coûts inconnus, associés au dossier de candidature d’ici le dépôt d’un cahier de charges final en 2023».

Après la réponse de François Legault à Valérie Plante le 6 août 2020, dans laquelle il ne prenait pas position clairement, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a finalement envoyé une lettre en janvier 2021 officialisant le retrait du gouvernement québécois du projet, ce qui a mené au retrait de la candidature de Montréal.