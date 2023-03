Le Grand Prix Dynastie 2023 remis à Raymond Laurent

Le Grand Prix Dynastie 2023 sera décerné́ jeudi soir à Raymond Laurent en vue d’honorer sa carrière et son engagement exceptionnel envers la communauté́ noire du Québec. «C’est toujours un moment intéressant un moment de réjouissance, que de recevoir un prix pour l’ensemble de sa carrière» réagit celui qui cumule 39 ans dans le domaine de la presse des communautés culturelles.

Depuis 34 ans, M. Laurent anime le magazine d’informations Samedi midi-inter, qui s’adresse à la communauté haïtienne, sur les ondes de la radio communauté CKUT. Il a par ailleurs passé cinq ans en ondes à Radio Centre-Ville, à la fin des années 1980.

La série de galas de La Fondation Dynastie, qui en est à sa 7e édition, débute ce soir au Salon urbain par une soirée média. Plusieurs personnalités noires du monde des médias seront honorées en cette occasion. Une soirée de distinction de personnalités du monde culturel est également prévue samedi.

C’est une façon pour la Fondation Dynastie de reconnaître et de célébrer les réalisations et l’impact de personnes qui ont fait une contribution significative à leur domaine d’activité́s et à la communauté́ dans son ensemble. Fondation Dynastie

Un Prix Icône Dynastie 2023 sera par ailleurs remis ce soir à Rebecca Makonnen, reconnue comme une «personnalité audacieuse et inspirante» des communautés noires. Cette distinction met en valeur des modèles qui suscitent non seulement de l’admiration, mais inspirent les générations futures, selon la Fondation.

Rebecca Makonnen est une passionnée de musique et a travaillé pour MusiquePlus pendant sept ans avant de rejoindre ICI Première comme chroniqueuse culturelle. Depuis, elle a animé différentes émissions sur les chaînes de Radio-Canada, y compris De l’huile sur le feu depuis l’automne 2022. Elle est animée du désir de faire preuve de nuance et d’énergie pour provoquer la réflexion chez les auditeurs.

Un autre gala

Le Prix Doudou Boicel sera quant à lui remis lors de la Soirée Culture du 1er avril au Théâtre Maisonneuve. Il sera décerné à Ethel Bruneau, afin de souligner son engagement culturel exceptionnel et sa contribution à faire grandir la culture et la promouvoir tout en transmettant un héritage aux nouvelles générations.

La Fondation Dynastie, qui a vu le jour en 2016, milite activement pour favoriser la diversité et l’inclusion dans le milieu des arts, de la culture et des médias. Le Gala qui porte le même nom vise à récompenser des personnalités issues des communautés noires du Québec qui s’illustrent dans les domaines des médias, des arts et de la culture.