Le Port de Montréal va augmenter sa capacité pour soutenir l’Ontario

Le Port de Montréal se dotera de capacités supplémentaires au cours des prochaines années afin de soutenir la croissance économique ontarienne.

Le président-directeur de l’Administration portuaire de Montréal (APM) Martin Imbleau en a fait l’annonce jeudi à l’occasion du Transportation Symposium Toronto Region Board of Trade.

Le marché ontarien représente actuellement près de 2 millions de conteneurs par année. Ce chiffre pourrait connaitre une augmentation de 50 % d’ici 2035, au vu de récents développements constatés dans le secteur de l’automobile, estime l’APM. Certaines politiques manufacturières pourraient également contribuer à cette hausse anticipée.

«Le Port de Montréal est la porte d’entrée de l’Est vers le cœur du pays. L’écosystème logistique québécois permet d’importer et d’exporter des biens conteneurisés pour servir près de 75 % de la capacité industrielle du pays. L’ajout de capacités dans notre futur terminal permettra de répondre à la demande croissante», a déclaré Martin Imbleau.

Étant situé dans le corridor maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs, le Port de Montréal occupe une position stratégique dans la desserte des entreprises de l’Ontario et de la région du Grand Toronto, affirme l’APM.

Cette dernière soutient que, en plus d’offrir une solution plus sobre en carbone, le Port de Montréal dépasse de 15 % des autres ports du pays en matière de compétitivité.

Il est le deuxième port le plus important au Canada. Une flopée de types de marchandises y sont traitées: conteneurisées et non conteneurisés, vrac liquide et vrac solide. Le Port de Montréal est le seul port à conteneurs au Québec.