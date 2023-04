Montréal: une collision évitée de justesse diffusée sur TikTok

Un camionneur a capté une collision évitée de justesse entre un élève au volant et un autre automobiliste lors d’un changement de voie sur l’autoroute 20 en direction ouest.

C’est grâce à une caméra de tableau de bord que l’utilisateur @charlibidou3, à bord de son camion, a pu immortaliser les images. On y voit une voiture d’apprenti conducteur faire un changement de voie vers la gauche, probablement sans avoir vérifié l’angle mort, et forcer un autre automobiliste qui utilisait déjà la voie à devoir freiner et contourner l’élève au volant. On peut ensuite entendre le camionneur s’insurger, un habitué des incidents de la route si l’on se fie à ses multiples publications Tiktok.

La vidéo cumule déjà plus de 100 000 vues sur Tiktok.