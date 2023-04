Une enquête publique demandée sur l’incendie du Vieux-Montréal

De gauche à droite: le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa, le porte-parole en matière de sécurité publique, Abdelhaq Sari, et le chef de l'opposition officielle, Aref Salem.

Quelques semaines après l’incendie de l’édifice William-Watson-Ogilvie, qui a ôté la vie à sept personnes, l’opposition officielle à l’hôtel de ville demande la tenue d’une enquête publique du coroner. Elle demande également à ce que le Bureau du vérificateur général enquête sur la conformité des travaux de transformation de bâtiments dans Ville-Marie.

Le chef d’Ensemble Montréal, Aref Salem, dénonce le «mutisme» de l’arrondissement de Ville-Marie et de l’administration Plante quant au nombre d’immeubles qui sont susceptibles d’être non conformes.

L’hôtel Hygie, situé au 401, rue Notre-Dame Est. Crédit: Quentin Dufranne / Métro Média

En 2019 et 2021, la Ville de Montréal aurait octroyé des permis de transformation aux propriétaires de l’hôtel Hygie, situé sur la rue Notre-Dame Est, malgré la non-conformité des plans d’architecture. Plusieurs des chambres, dont celles situées au sous-sol, ne posséderaient pas de fenêtres.

«Ça fait une semaine qu’on demande des explications. Combien d’immeubles sont susceptibles d’être non conformes?» a lancé Aref Salem en conférence de presse, lundi. «Est-ce qu’on parle de cas qui sont tombés dans une craque ou c’est la pointe de l’iceberg et on est en train de donner des permis même si ça met en danger la sécurité des gens?»

L’opposition se questionne sur la délivrance de permis à des propriétaires qui ne respectent pas les normes de sécurité ainsi que sur la vérification de ces normes par la Ville, notamment en ce qui concerne les immeubles construits avant 1940 dans Ville-Marie. Une motion sera déposée lors du prochain conseil municipal par les élus d’Ensemble Montréal pour que la vérificatrice générale soit mandatée.

«Ça prend une personne rigoureuse et objective pour faire la lumière sur cette situation troublante et consternante. Cette personne, c’est la vérificatrice générale», considère le porte-parole de l’opposition en matière de sécurité publique, Abdelhaq Sari.

Des permis de transformation auraient été octroyés au fil des années à plusieurs propriétaires de l’arrondissement de Ville-Marie alors que plusieurs logements ne respectaient pas les normes de sécurité, selon Le Devoir.

Une lettre a été envoyée par l’opposition au Bureau du coroner et au ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, pour demander la tenue d’une enquête publique sur les causes de l’incendie survenu dans un immeuble de la place d’Youville.

De sont côté, le cabinet de la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, explique que le SPVM terminera son enquête dans les «meilleurs délais» et que l’administration Plante se fiera à l’expertise de la coroner pour déterminer si une enquête publique sera nécessaire.

«Plusieurs initiatives sont en préparation, dont des interventions ciblées avec nos partenaires, un resserrement imminent des règles obligeant les propriétaires à entretenir leurs bâtiments vacants, ainsi que notre certification de propriétaire responsable», ajoute le cabinet de la mairesse.