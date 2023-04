Québec double le financement des Alliances pour la solidarité

Le gouvernement du Québec investira 26,1M$ dans les Alliances pour la solidarité, des groupes d’organismes communautaires et d’intervenants qui luttent contre la pauvreté et l’exclusion sociale à un niveau local. L’annonce a été faite par la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, en point de presse lundi. Il s’agit d’un investissement s’ajoutant aux 22,3M$ déjà annoncés en janvier

«Le gouvernement réitère, avec cette annonce, sa confiance dans la capacité des acteurs locaux et régionaux d’établir les besoins de leurs milieux et nous aider à trouver les meilleures solutions pour y répondre», a déclaré la ministre.

Pour les acteurs communautaires de la Ville de Montréal, qui compte 49% de la population sous les seuils de pauvreté au Québec, la somme investie sera de près de 12M$, soit 2M$ de plus que la somme investie l’an passé. La somme a pour but de «permettre aux acteurs de la métropole de continuer à mettre en commun leurs efforts pour soutenir les personnes qui en ont de besoin», selon la ministre Rouleau.

Cette entente permettra de soutenir plus de 300 organismes, a ajouté la conseillère de Rosemont-La Petite-Patrie, Josefina Blanco.

L’investissement dans les Alliances pour la solidarité fait partie du plan de lutte à la pauvreté du gouvernement du Québec, lequel recevra un investissement de 66M$ «pour maintenir active une somme totale de 13 mesures et actions de l’actuel plan de lutte à la pauvreté», a annoncé la ministre de responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire.

Une première étape

Le coordonnateur de la coalition montréalaise des tables de quartier, Yves Bellavance, se réjouit de la nouvelle. «C’est une très bonne nouvelle, mais ça ne répondra pas à tous les besoins, c’est une première étape».

Présent au point de presse, il a tenu à rappeler que «la pauvreté, c’est une question complexe. Ça prend des actions structurantes».

Jusqu’à présent, ce sont plus de 2000 projets de lutte à la pauvreté qui ont été soutenus par les Alliances pour la solidarité.