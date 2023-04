Montréal parmi les meilleures villes au monde pour le transport en commun

Montréal peut se targuer de figurer parmi les villes ayant le meilleur réseau de transport en commun au monde. La métropole s’est offert une place de choix dans un récent classement intitulé «19 villes avec les meilleurs réseaux de transport en commun au monde, selon les résidents», établi par le magasine Time Out.

Occupant la 16e place, elle est la seule ville canadienne à s’être glissée dans la prestigieuse liste. Comment ce palmarès a-t-il été effectué? Le magasine s’est tourné vers plus de 20 000 résidents d’une cinquantaine de villes à travers la planète. Avec une question sans détour.

«Nous avons simplement demandé: est-il facile de se déplacer dans votre ville en utilisant les transports en commun? Et dans les villes qui apparaissent ci-dessous (dans le tableau), au moins un habitant sur quatre avait des choses agréables à dire sur le réseau de transport en commun de sa ville», détaille Time Out.

Pour séduire ses résidents, la ville de Montréal a notamment pu s’appuyer sur ses lignes de métro, d’autobus, mais également sur son offre de vélos en libre-service BIXI.

«La deuxième plus grande ville du Canada est un délice à explorer, que ce soit à pied ou bien via le réseau de transport en commun de Montréal, qui est très bien développé. 83% des Montréalais ont déclaré qu’il était facile de traverser la ville avec les transports en commun», poursuit le magasine.

En 16e position, la métropole se situe entre la Grosse Pomme et la ville de Chicago. En haut de classement, sur le podium, on retrouve Berlin en première place suivie de Prague et de Tokyo.