Le tunnel La Fontaine sera fermé lors de la fin de semaine

Les travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine se poursuivent. Cette fin de semaine, le tunnel sera complètement fermé dans les deux sens lors des nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche.

L’autoroute 25 sera fermée sur sa portion dans le tunnel à partir de 20h30 vendredi et samedi, et réouvrira à 8h le samedi matin, et à 9h le dimanche matin.

En direction de la Rive-Sud, il faudra sortir à la sortie 4 Montréal centre-ville/Pont Jacques-Cartier, et rejoindre celui-ci pour traverser le fleuve. À partir de l’entrée sur l’île Charron, l’autoroute sera ouverte à la circulation.

En direction de Montréal, l’autoroute 25 sera fermée entre la sortie de l’échangeur avec l’autoroute 20, à Longueuil, et l’entrée de la rue Notre-Dame à Montréal.

En raison des travaux, l’avenue Souligny sera fermée en direction est entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand selon les mêmes horaires.