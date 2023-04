Des instruments de Karim Ouellet vendus aux enchères

L'auteur-compositeur-interprète d'origine sénégalaise est reconnu pour sa musique pop à saveur soul, reggae, folk et électro.

Le décès de l’artiste Karim Ouellet, survenu en novembre 2021 à la suite de complications dues à son diabète non traité dans un contexte de consommation de méthamphétamine, a semé l’émoi lorsque son corps a été retrouvé deux mois plus tard dans son studio de Québec.

La succession de l’artiste a récemment mis aux enchères un lot de plusieurs instruments lui ayant appartenu. Les musiciens et collectionneurs ont jusqu’à mardi prochain, 14h, pour miser en ligne uniquement sur un des 84 lots disponibles sur le site Web de la firme IEGOR.

De nombreux instruments sont disponibles, dont 22 guitares acoustiques, 28 guitares électriques, 12 violons, quatre accordéons, un banjo, six ukuleles, un cabinet pour amplificateur de marque Marshall, deux têtes d’amplificateurs (Marshall et Vox) ainsi qu’un amplificateur de style «combo» de marque Jet City 20, plusieurs étuis à guitare, un lot de 10 pédales d’effets, deux mandolines et trois guitares basses.

Mardi après-midi, les deux items qui avaient attiré la plus haute mise, soit pour un montant de 750$ chacun, étaient une basse Fender Precision ainsi qu’une Fender Stratocaster. Si on se fie au numéro de série présent à l’arrière de la basse, cet instrument serait une American Standard fabriquée en 2014. Bien que IEGOR évalue cet objet à entre 600$ et 800$, le prix de vente recommandé par Fender pour cette basse à l’état neuve, en 2014, était de 1800$ américains.

Quand à la Stratocaster, le numéro de série à l’endos de la tête de manche laisse croire qu’elle appartient à la série American Performer et qu’elle a été fabriquée en 2019. À l’état neuf, ce modèle se vend présentement 1929$ en magasin, notamment chez Archambault ou encore Steve’s Music, à Montréal.

La guitare a été modifiée alors qu’un micro double a été ajouté à la position chevalet pour remplacer le micro simple habituellement fourni par Fender pour ce modèle en particulier. La tête de manche semble par ailleurs avoir subi une brûlure qui est apparente surtout de l’arrière.

Outre ces deux items, l’objet qui avait suscité le plus d’intérêt, mardi après-midi, était une autre guitare Fender, de modèle Telecaster. La guitare de couleur blanche n’a pas de cordes d’installées, mais vient avec un étui rigide de marque Gibson.

IEGOR précise que la guitare a le numéro de série «10002203». Une recherche sur le site Web de Fender ne permet cependant pas d’identifier ce modèle en particulier.

Conditions de vente

Il faut s’inscrire en ligne au préalable afin de placer une mise. La vente aux enchères se termine à 14h, le 18 avril. Les lots sont vendus «sans garantie, tels quels et sans réclamation», précise la firme IEGOR. Un rapport de condition pour les items en vente peut être rendu disponible sur demande.

En outre, l’acquéreur doit payer, en sus des enchères, 20% de frais et les taxes, «s’il y a lieu». La livraison se fait également aux frais de l’acheteur.