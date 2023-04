Geneviève Guilbault demande un «ménage» des cônes orange à Montréal

On doit faire mieux. Avant qu'on en rapporte d'autres, j'ai demandé à la direction de @Transports_Qc de recenser tous ces lieux d'entreposage et de faire un ménage. On veut tous une mobilité + fluide et conviviale à Montréal. J'y travaille avec @Val_Plante.https://t.co/fvup9B1LwP