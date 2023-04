Farah Alibay et «Fanfreluche» honorées par Montréal

La Ville a dévoilé les noms des 17 personnes qui recevront cette année une distinction de l’Ordre de Montréal.

Trois femmes se verront décerner le titre de commandeure – le grade le plus élevé – par la Ville: l’ingénieure en aérospatiale Farah Alibay; Louise Arbour, qui a été procureure en chef du Tribunal pénal international pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie; et l’interprète de Fanfreluche Kim Yaroshevskaya, aussi connue pour son rôle dans Passe-Partout.

La Ville remettra le titre d’officier à Madeleine Careau de l’Orchestre symphonique de Montréal; Mandeep Roshi Chadha du Musée des beaux-arts du Canada; Linda Gauthier, cofondatrice du Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ); et Danièle Sauvageau, ancienne entraîneuse-chef de l’équipe nationale canadienne. Claude Gagnon et Roland Smith recevront aussi cet honneur.

La Ville soulignera également le travail de Carl-Éric Aubin, Bertrand Cesvet, René Dallaire, Jean Pierre Desrosiers, Marie-Josée Hébert, Marie Houzeau, Sophie Labrecque et Jeanne Painchaud en leur décernant le titre de chevalier.

«C’est grâce à l’apport, aux actions et à l’implication de ces personnes et de chaque citoyenne et citoyen que la métropole brille et se démarque sur la scène nationale et internationale», déclare la mairesse de Montréal, Valérie Plante.