Crue des eaux printanières: Montréal passe en mode alerte 

La Ville de Montréal est en mode alerte de son Plan particulier d’intervention (PPI) sur les inondations en lien avec la crue des eaux printanières, alors que plusieurs arrondissements sont à risque de subir des inondations.

La Ville est prête à «déployer rapidement les ressources nécessaires» et affirme qu’elle «accompagnera les citoyennes et citoyens pour les aider à se préparer en cas d’inondation», annonce-t-elle par voie de communiqué. Une surveillance constante des niveaux d’eau est effectuée. L’opération a permis de remarquer une augmentation des niveaux de différents cours d’eau, notamment au niveau de la Central de Carillon sur la rivière des Outaouais où le seuil d’inondation mineure a été franchi. «On prévoit une augmentation des débits au cours des prochaines 48 heures», communique la ville.

Les secteurs situés en bordure du lac de Deux-Montagnes, du Lac St-Louis et de la rivière des Prairies «sont susceptibles de subir des inondations d’importance variable en raison des crues printanières» selon les prévisions de la ville. «On invite donc la population vivant dans des secteurs à risque à se préparer à intervenir rapidement, comme nous le faisons et nous veillons à ce que tous les citoyennes et citoyens aient l’information nécessaire à leur préparation», souligne Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

En cas de sinistre, la Ville rappelle qu’il revient «aux citoyennes et aux citoyens d’accomplir les premiers gestes pour assurer leur propre sécurité et la sauvegarde de leurs biens et leurs propriétés». Établir un plan d’urgence, placer ses objets importants en hauteur, préparer une trousse de secours et installer une pompe submersible et des clapets antiretour au sous-sol est suggéré. Si l’eau menace d’infiltrer l’habitation, il faudra notamment calfeutrer les fenêtres et les portes. Advenant que l’eau s’approche d’un panneau électrique, une évacuation est de mise.

L’application Montréal – Service aux citoyens permet de recevoir les avis et alertes sur les situations d’urgence comme les inondations.