SPVM: vague d’arrestations et de saisies

Différentes interventions du SPVM ont mené à l’arrestation de neuf suspects et à la saisie de cinq armes à feu prohibées dans différents secteurs de Montréal jeudi.

Dans une station-service du boulevard Lacordaire à Montréal-Nord, cinq individus en possession d’une arme à feu munie «d’un chargeur à haute capacité et d’un dispositif prohibé permettant le tir automatique» ont été arrêtés, dévoile le SPVM par communiqué. C’est un appel fait au 911 vers 17h30 signalant «deux individus qui tentent d’utiliser une carte bancaire frauduleuse» qui a fait déplacer les policiers. L’un des individus, le seul qui s’est enfui à la vue des policiers, est détenu, alors que les quatre autres ont été libérés sous condition.

Trois jeunes hommes mineurs ont aussi été appréhendés pour une série de vols qualifiés dans le secteur d’Ahuntsic-Cartierville. Lors de leur premier acte s’étant déroulé le 26 mars, les complices «auraient alors menacé et tenté de poignarder une personne avant de lui dérober ses effets personnels». Ils sont les présumés auteurs de cinq autres événements similaires. Ils ont comparu hier devant la Chambre de la jeunesse et sont détenus jusqu’à la prochaine étape de la procédure judiciaire.

Après plusieurs cas de surdoses, une opération a mené à la perquisition d’armes, de 14 000$ en argent et de fentanyl en quantité estimée à 360 000$. L’opération s’est déroulée dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Ville-Marie et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Deux suspects liés à l’affaire, âgés de 30 et 33 ans, ont comparu aujourd’hui «sous plusieurs chefs d’accusation». Ils seront détenus jusqu’à leur enquête sur cautionnement.