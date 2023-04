Bientôt un nouveau vol quotidien entre Montréal et Dubaï

Le transporteur aérien Emirates lancera à partir du 5 juillet une nouvelle ligne directe et quotidienne entre Montréal et Dubaï, faisant de la métropole la deuxième ville canadienne connectée par la compagnie aérienne après Toronto.

Les vols se feront à bord d’un Boeing 777-300ER, offrant huit suites de première classe, 42 sièges inclinables en classe affaires et 304 de classe économique. Ils partiront de la métropole à 10h20 pour atterrir à 6h30 (heure locale de Dubaï) le lendemain.

La compagnie affirme qu’il est possible de réserver son vol dès aujourd’hui, mais leur site internet affichait constamment une page d’erreur lors de la recherche d’un vol en partance de Montréal lorsque Métro a tenté d’y accéder.

«Nous sommes heureux d’ajouter Montréal, une importante métropole et la deuxième plus grande ville au Canada, à notre réseau international de plus de 130 destinations et de renforcer notre présence en Amérique pour atteindre 18 aéroports desservis à partir de Dubaï», déclare le directeur commercial d’Emirates, Adan Kazim.

Ce réseau donnera «aux voyageurs canadiens un accès pratique à des destinations de loisirs importantes au-delà de Dubaï comme la Thaïlande, le Liban, l’Inde, Bali et des destinations francophones de l’océan Indien comme les Seychelles», selon un communiqué diffusé par l’entreprise.

Cette nouvelle ligne est possible grâce à un accord de transport aérien élargi qu’ont signé les Émirats arabes unis avec le Canada, souligne la compagnie. Emirates dispose aussi d’un partenariat avec Air Canada.