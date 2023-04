Des entraves dans le secteur du pont Papineau-Leblanc

Les travaux de sécurisation du pont Papineau-Leblanc causeront des entraves à la circulation sur les tronçons de l’autoroute 19 qui relient Laval et Montréal dès le 30 avril. Les interventions visent à renforcer le tablier du pont et à remplacer certains haubans.

Ces travaux permettront, à terme, de rétablir une circulation complète sur le pont, assure le ministère des Transports et de la Mobilité durable. D’ici là, de nouvelles entraves feront leur apparition et celles en place depuis octobre 2022 seront maintenues. Des fermetures partielles ou complètes de soir sont à prévoir. Elles seront annoncées par communiqué de presse en temps et lieu.

L’interdiction de circulation pour les véhicules lourds – sauf les autobus et véhicules d’urgence – sera maintenue pendant toute la durée des travaux. Ils seront redirigés vers le pont Médéric-Martin et le pont Viau. Les voies de gauche dans chaque direction demeureront également fermées. La limite de vitesse restera de 70 km/h tout au long des travaux.