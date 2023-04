Anabelle Guay: partir sur une lancée de 1 250 km

Selon un récent sondage Léger réalisé entre décembre 2022 et janvier 2023, 53 % des 660 répondantes âgées de 17 à 25 ans se considèrent moins actives présentement qu’à l’adolescence. À 22 ans, Anabelle Guay contribue à faire mentir cette donnée préoccupante.

Depuis l’enfance, Anabelle a toujours bougé. Que ce soit en randonnée dans la forêt, en vélo sur les routes du Québec ou en frappant des ballons de volleyball dans un gymnase.

Dans un pays où 62 % des filles ne participaient à aucun sport en 2020, la constante de la jeune femme est admirable. Sa fidélité à la pratique de sport, elle l’attribue à son entourage. Elle a grandi au sein d’une famille de mordus de plein air et à l’école, ses professeurs d’éducation physique l’encourageaient à persévérer.

Du soutien, elle en a toujours trouvé près d’elle. De toute façon, si elle s’était mise à le chercher ailleurs, elle n’en aurait peut-être pas trouvé aussi facilement. Certes, la couverture médiatique de performances d’athlète féminine s’est accentuée ces dernières années, mais la sous-représentation des femmes dans le monde du sport demeure encore, autant que le manque de diversité corporelle dans la pratique de l’activité physique.

«J’ai toujours fait du plein air, mais j’ai rarement vu des gens qui me ressemblaient dans les montagnes », témoigne Anabelle.

De ce constat et d’une grande soif d’aventure est née une idée folle: celle de marcher, pédaler et ramer 1250 km, de Saint-Denis-de-Brompton, sa ville natale, jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine, et ce, en pleine autonomie.

« En ayant eu peu de modèles, je me suis dit que ce projet pouvait montrer aux gens que peu importe notre forme physique ou notre forme corporelle, on peut se lancer au défi. Comme m’a toujours répété mon père : “slow pace wins the race” ».

Il faut mentionner que la jeune femme a hérité du gène de l’aventurière. Il y a plusieurs années, son père a sillonné pendant plusieurs mois le mythique sentier des Appalaches, 3500 km qui traversent plusieurs États américains, du Maine à la Géorgie. Envieuse, elle aussi, de « se lancer dans le vide », elle a commencé à planifier son propre projet sportif il y a un an et demi.

« Le secret d’une bonne préparation, c’est de bien s’entourer de gens qui nous permettent de nous propulser.”

Déjà sage de ses expériences en randonnée et en cyclotourisme, Anabelle a décidé de demander de l’aide pour se préparer à la facette inconnue de son voyage : le bateau à rames océaniques.

Nul autre que Mylène Paquette, cette navigatrice ayant traversé seule l’Atlantique Nord, a répondu à l’appel. “En ayant Mylène comme mentor, j’ai pu découvrir et comprendre beaucoup plus de choses, beaucoup plus rapidement que si elle n’avait pas été là”.

Toutefois, Anabelle avoue que tout l’accompagnement et la préparation du monde ne l’épargnent pas de ressentir de la peur. « Je vais devoir apprivoiser la solitude et le doute, admet-elle en riant. Mais l’important c’est de le faire. On met nos propres barrières. Il faut juste se lancer. »

Mais pour se lancer, plusieurs filles et femmes ont besoin d’un élan, d’être outillé, prendre appuie sur des histoires inspirantes comme celle d’Anabelle.

Donner de l’élan au mouvement

C’est la mission que s’est donnée La Lancée, l’un des partenaires qui appuient le projet sportif d’Anabelle. Il s’agit d’un mouvement porté par le gouvernement du Québec pour inciter d’abord et avant tout la participation, toujours timide, des filles et des femmes dans l’activité physique et dans le sport.

« Au Canada, le tiers des filles délaissent la pratique de leur sport à l’adolescence. Pour les garçons du même âge, c’est seulement le dixième », souligne la rédactrice en chef pour La Lancée, Tatiana Polevoy.

Une statistique qui inquiète particulièrement celle qui est aussi mère d’une enfant âgée de sept ans. “Le sport préféré de ma fille, c’est la gymnastique. Je l’encourage là-dedans, mais en m’impliquant dans La Lancée, j’ai appris que plus un jeune essaie une variété de sports, plus il risque d’être actif rendu à l’âge adulte. Je vais donc bientôt initier ma fille au karaté”, explique-t-elle.

Une préoccupation que tout un chacun devrait aussi prendre au sérieux si on veut donner de l’élan à l’avancement de l’équité dans des postes stratégiques et décisionnels, particulièrement dans le domaine du sport. En 2019, seulement 28 % des membres des conseils d’administration de ces types d’organismes étaient des femmes.

« On veut voir davantage de leaders féminines à la tête d’organisation de sports, de plein air et de loisir comme Julie Gosselin chez SPORTSQUÉBEC, cite-t-elle à titre d’exemple. En 2019, elle ajoute que seulement 28 % des membres des conseils d’administration de ces types d’organismes étaient des femmes.

‘C’est prouvé!, s’exclame Mme Polevoy. Les femmes qui bougent ont plus de chance d’être leaders et les leaders ont plus de chance d’être actives’.

Mais pour que survienne un véritable changement sociétal, il faudra mettre le projecteur les pionnières qui ont été laisser un sillage pour que d’autres puissent le suivre, comme Mylène avec Anabelle.

‘La Lancée, c’est comme le souffle dans les voiles d’un bateau déjà en mouvement », compare Tatiana Polevoy.

La Lancée s’attellera donc à passer le mot pour sensibiliser le plus de personnes à l’enjeu de la pratique de l’activité physique et rallier les d’actrices et d’acteurs influents du monde du sport, de l’activité physique et du plein air à la cause.