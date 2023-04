Une étude sur la réhabilitation des berges dans Lachine

Un contrat sera octroyé à la firme Stantec Experts-conseils pour la réalisation d’une étude des impacts sur l’environnement dans le cadre de la réhabilitation des berges et de l’aménagement du parc René-Lévesque et du nouveau parc riverain de Lachine.

La valeur du contrat, octroyé à la suite d’un appel d’offres, s’élève à 367 551,27$.

Le contrat a été accordé par le Service des grands parcs du Mont-Royal et des sports et la Gestion des grands parcs et milieux naturels de la Ville lors de la séance ordinaire du comité exécutif, mercredi matin.