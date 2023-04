Les policiers enquêtent sur un possible incendie criminel dans Saint-Léonard. Photo: Cosmo Santamaria - collaboration spéciale

Neuf véhicules et un autobus incendiés en une nuit

Trois incendies ont été déclarés à Montréal cette nuit, en moins de trois heures, dans les arrondissements de Saint-Laurent, Saint-Léonard et Montréal-Nord. Ils touchent tous des véhicules et ont été relayés à la section des incendies criminels du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le premier est survenu avant minuit, dans l’arrondissement Saint-Laurent, sur la rue Lebeau, près du chemin Côte-de-Liesse. L’incendie touchait la cour d’un commerce industriel. Bien que les dommages à la propriété soient mineurs, six voitures ont été incendiées et sont totalement perdues. Les agents du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ont appelé ceux du SPVM en renfort vers 23h25 hier soir.

En 2023, les incendies criminels se multiplient dans Saint-Laurent.

Vers 1h, c’est pour un autobus scolaire non fonctionnel en flamme que les agents du SIM ont contacté ceux du SPVM. Situé derrière un commerce sur la rue Jarry près du boulevard Langelier, dans l’arrondissement Saint-Léonard, le véhicule est une perte totale. Encore une fois, les dommages à la propriété sont mineurs.

Deux véhicules ont aussi été incendiés dans Montréal-Nord, sur la rue London près du boulevard Henri-Bourrassa. L’une des voitures incendiées était stationnée dans la rue. L’autre, un VUS, était stationné dans une entrée privée. Les deux véhicules ont subi des dommages importants, mais, encore une fois, il n’y a aucun dommage à la propriété. Le SIM a déclaré cet évènement au SPVM vers 1h15.

Ces deux voitures ont été remorquées pour être «expertisées» par les équipes d’enquête du Service de police. Des traces d’accélérant ont été repérées sur celles-ci.

Aucune arrestation n’a été complétée concernant ces trois évènements. Dans les trois cas, les causes et circonstances sont inconnues et aucune trace d’objet incendiaire n’a été trouvée. Les enquêteurs se rendront sur les lieux au cours de la journée pour tenter d’éclaircir la situation.