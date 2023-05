Olivier Primeau encore ciblé par un acte criminel, un suspect appréhendé

La pizzeria Slice Gang qui appartient à Olivier Primeau a été vandalisée dans la nuit du 4 au 5 mai et visée par un début d'incendie dans la nuit du 5 au 6 mai.

Après que son appartement lavallois ait été criblé de balles, la pizzéria d’Olivier Primeau à Sainte-Thérèse a été vandalisée dans la nuit de mercredi à jeudi avant d’être visée par une tentative d’incendie cette nuit. Un suspect montréalais a été appréhendé.

Olivier Primeau est le célèbre entrepreneur derrière le Beach Club de Pointe-Calumet, en plus d’être un influenceur avec plus de 650 000 abonnés sur Instagram. La pizzeria qu’il a cofondée, Slice Gang, a été incendiée dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 00h30, mais la présence à proximité de policiers qui n’étaient pas en poste a permis l’arrestation d’un des suspects, dévoile la Régie intermunicipale de police Thérèse-de-Blainville (RIPTB).

À l’approche des agents de police, les suspects ont pris la fuite à pieds. Le feu n’aurait pas dépassé le stade de « début d’incendie devant un commerce », affirme la RIPTB.

M. Primeau a été ciblé par d’autres actes criminels dans les derniers jours, dont la vandalisation de la même pizzéria Slice Gang dans la nuit de mercredi à jeudi. Plus tôt dans la semaine, un condo de Laval qui est loué par Olivier Primeau avait été criblé de balles. L’influenceur avait alors affirmé ne pas être la cible.

Depuis, M. Primeau s’est exprimé sur Instagram et a dit ne plus pouvoir exclure être la cible d’attaques. Il a pris du recul des réseaux sociaux pour sa sécurité et celle de ses proches. La RITB a, elle-même, dans un communiqué, avancé que les deux évènements contre la pizzeria pourraient être reliés.

Les enquêteurs interrogeront le suspect dans la journée et une expertise de la scène sera nécessaire pour faire avancer l’enquête. Face à ce nouvel incident, Olivier Primeau n’a pas encore publiquement réagi.