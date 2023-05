La décarbonation des bâtiments de taille moyenne financée à 100%

Les propriétaires du Grand Montréal pourront bénéficier d’un nouveau programme pour décarboner leurs bâtiments de taille moyenne, dévoilé lors de la deuxième édition du Sommet Climat Montréal. Les propriétaires auront accès à un financement pouvant atteindre 100% des coûts des rénovations et bénéficieront d’un accompagnement spécialisé.

Le programme MultiRés est mis en place conjointement par le Fonds climat du Grand Montréal (FCGM) et Efficiency Capital, une firme privée développant des projets immobiliers zéro émission. Les immeubles de six à 50 unités y sont admissibles.

Électrification d’un chauffage au mazout ou gaz naturel, isolation de l’immeuble, optimisation de l’éclairage, gestion de la pointe thermique, installation de bornes de recharge pour véhicules électriques: les options offertes pour décarboner et augmenter l’efficacité énergétique de leur bâtiment sont multiples.

«Les petits et moyens immeubles multirésidentiels sont souvent oubliés par la lutte contre les changements climatiques», déclare le directeur général du FCGM, Vincent Moreau, par voie de communiqué. «Le programme MultiRés démontrera que la rentabilité est possible pour ce segment de marché et que cette solution joue un rôle essentiel dans l’atteinte de nos objectifs climatiques.»

Plus de 800 immeubles chauffés au mazout et 2400 immeubles chauffés avec du gaz naturel pourraient tous être admissibles au programme, selon les estimations du FCGM et d’Efficiency Capital. Le programme MultiRés devrait permettre une réduction de CO2 de plus de 25 000 tonnes par année, à leurs dires.

Notons que le secteur du bâtiment représente près de 30% des émissions de gaz à effet de serre (GES) à Montréal, aux dires de la Ville.

Les propriétaires intéressés peuvent faire une demande d’admission dès maintenant. Des projets pilotes seront mis en place dès cet été, et la mise en œuvre complète de MultiRés suivra en 2024.