REV: les trajets de vélo se concentrent davantage sur les axes les plus populaires

Les plus récentes statistiques du Réseau express vélo (REV) révèlent qu’avril 2023 compte 116 696 passages de moins sur l’ensemble du REV qu’avril 2021, le meilleur mois d’avril dans cette catégorie. Toutefois, le nombre de passages sur quatre des six tronçons les plus fréquentés du REV est significativement plus élevé en avril 2023 qu’au même mois de toutes les années précédentes. Seulement sur ceux-ci, 68 570 passages supplémentaires ont été enregistrés en 2023 par rapport à 2021.

Sur le populaire REV de Saint-Denis, le compteur au coin des carrières avait enregistré 70 823 passages en avril 2021, 77 604 en avril 2022 et 102 404 en avril 2023. Une hausse de près de 30 000 passages mensuels entre 2022 et 2023. Le compteur au coin de la rue Rachel compte quant à lui une hausse de 25 000 cette année par rapport à l’an passé.

L’histoire est la même pour les compteurs des autres voies cyclables populaires comme celui du coin Berri et Ontario et du REV Bellechasse. Il n’y a qu’au compteur ECO Display/Métro Laurier et au compteur Rachel/Hôtel-de-Ville qu’une baisse est notée en 2023 par rapport à 2021. La baisse est toutefois moins significative que les hausses des autres compteurs. Le nombre de passage au ECO Display/Métro Laurier a atteint 50 037 comparativement à 53 318 passages d’avril 2021. Similairement, le compteur de Rachel et Hôtel-de-Ville, montre près de 1600 passages de plus en 2021 qu’en 2023.

Doté de plusieurs compteurs automatiques de passages cyclistes, le Réseau express vélo publie régulièrement des données statistiques sur son site qui est mis à jour en temps réel.