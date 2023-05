Un homme recherché pour avoir attaqué des femmes musulmanes

Un homme qui a commis des voies de fait envers des femmes issues de la communauté musulmane à leur sortie d’un commerce, le 9 mars dernier, est actuellement recherché par la division des crimes haineux du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les évènements se sont déroulés à l’intersection des rues Sainte-Catherine est et Saint-André vers 17h15 le 9 mars dernier. Le suspect aurait invectivé les femmes pour ensuite commettre des voies de fait à leur égard en les giflant, entre autres. Après que des citoyens se soient interposés entre les victimes et leur agresseur, le suspect aurait quitté et se serait dirigé vers la station de métro Berri-UQAM.

Le suspect recherché, âgé de 30 à 40 ans, a la peau noire . Il mesure environ 6 pieds et 1 pouce, soit environ 1,85 mètre, et pèserait environ 90 kg ou 198 lb. Il portait, lors d’évènement, un manteau noir à capuchon, une veste grise, des jeans bleus et une casquette noire.

Toute personne ayant des informations au sujet de l’homme suspecté peut aviser le SPVM en composant le 911.