Malgré des problèmes financiers, la STM n’aura finalement pas à réduire son offre de service

La Société de transport de Montréal (STM) confirme qu’elle pourra mettre en place son service de bus prévu au budget 2023 dès cet automne. L’offre de service actuelle pour son réseau de métro devrait aussi être maintenue, avec des mesures supplémentaires pour améliorer la sécurité et la propreté. Non seulement l’offre de services sera maintenue, mais en plus, elle sera bonifiée.

De la mise en place de ce service de bus renforcé pour l’automne 2023 découleront des ajustements sur environ 75 lignes de bus, avec des départs supplémentaires variant de quelques-uns à plus d’une trentaine par rapport à l’automne 2022.

Quant au réseau de métro, l’offre de service actuellement en vigueur sera maintenue pour répondre aux besoins de mobilité observés sur le terrain et assurer une marge opérationnelle pour les grands événements estivaux.

Cette décision fait suite à l’obtention d’un financement supplémentaire de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) de 26,5 M$ et aux efforts internes d’optimisation financière. Un montant qui devrait permettre une augmentation de l’offre de 3% par rapport à son niveau actuel.

La directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, souligne que cette amélioration du service est rendue possible grâce à «un effort collectif, tant de nos partenaires que de nos équipes de la STM». Elle ajoute que cela permettra de «conserver une offre de transport collectif attractive, en phase avec les besoins de mobilité des Montréalaises et Montréalais».

La disparition du service «10 minutes max» confirmée

Rappelons qu’en janvier 2023, tout comme à la fin de l’année 2022, 20% de l’offre de bus avait été réduite, soit une coupure de 18 M$ dans les dépenses de la société, alors que le trou dans son budget annuel se chiffrait à 78 M$.

En conférence de presse, Mme Léonard a confirmé que le service «10 minutes max» n’était plus d’actualité. Elle a indiqué que la STM devrait revenir à l’automne avec «autre chose», qui devrait permettre une offre similaire.

Le président du conseil d’administration de la STM, Éric Alan Caldwell, affirme que les Montréalais pourront compter sur «un réseau de bus fort aux heures de pointe avec de grands axes dotés d’une fréquence élevée et d’une expérience améliorée grâce aux mesures de sécurité et d’entretien additionnelles implantées dans le réseau métro».

Selon, M. Caldwell les défis financiers importants auxquels fait face la STM devraient continuer dans les années à venir.

Il a insisté sur la nécessité de «travailler avec l’ensemble des acteurs pour identifier des sources de financement dédiées, indexées et récurrentes pour tendre vers une relance du transport collectif, qui est nécessaire à la transition écologique». Avec ce nouveau financement, le déficit budgétaire de la STM a été réduit à 23,2 M$ – un risque financier qui, selon la directrice générale de la société, sera «sous la gouverne de l’ARTM».