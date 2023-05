SPVM: une nouvelle entente de principe pour assurer «la rétention de l’effectif policier»

L’entente de principe sur le renouvellement de la convention collective de plus de 4500 policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été approuvée par le comité exécutif. L’entente établie entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM) couvre la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

Selon la mairesse de Montréal, Valérie Plante, l’entente devrait permettre «d’assurer l’attractivité et la rétention de l’effectif policier du SPVM».

Parmi les nouveautés de la convention, on compte la création «de la fonction d’agent de quartier-patrouilleur à pied», des augmentations salariales entre 2% et 2,5% et une augmentation de la prime métropole de 7,5% à 15,1%. Afin de favoriser «l’attraction et la rétention», la nouvelle convention inclura également «la mise en place d’une nouvelle cartographie d’horaire de travail varié», selon un communiqué de la Ville de Montréal.

Avant que la nouvelle convention puisse entrer en vigueur, l’entente de principe devra être approuvée au conseil d’agglomération du mois de mai et les textes finaux de la convention collective devront être approuvés à l’assemblée du conseil d’agglomération du mois de juin.