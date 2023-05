Le meilleur restaurant au pays est à Montréal

Le restaurant Vin Mon Lapin trône au sommet du palmarès Canada's 100 Best, classant les meilleurs restaurants au pays.

Le restaurant Vin Mon Lapin, localisé dans la Petite Italie, trône au sommet du palmarès Canada’s 100 Best, classant les meilleurs restaurants et bars au pays. Le panel de 130 juges est composé de critiques culinaires, de chefs, de restaurateurs, d’experts en services alimentaires et de simples enthousiastes.

Situé sur la rue Saint-Zotique à l’intersection de la rue Casgrain, l’établissement a été qualifié «d’insaisissable», situé à mi-chemin entre un restaurant d’occasion spéciale et un restaurant décontracté offrant une vaste gamme de produits «délicieusement surprenants».

Le restaurant a entrepris une expansion en 2020 qui a fait en sorte d’accepter des clients sans réservation, permettant à plus de gens de pouvoir goûter aux produits québécois offerts par l’établissement et de prendre les repas pour emporter, nouvelle catégorie ajoutée au palmarès de cette année.

Au 7e rang des meilleurs restaurant se trouve le restaurant Beba, situé dans Verdun sur la rue Éthel. Ce bistro de 28 places offre des repas d’influence espagnole et italienne.