Montréal se tourne vers l’ex-maire de Gatineau pour trouver de nouvelles sources de revenus

Un nouveau comité d’experts en fiscalité se chargera de trouver des façons de diversifier les revenus de la Ville de Montréal.

Le comité en fiscalité sera présidé par l’ancien maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin, qui a fait de la réforme fiscale municipale l’un de ses chevaux de bataille durant sa carrière politique. Ce groupe d’experts explorera de nouvelles avenues pour diversifier les sources de revenus de la Ville, qui reposent principalement sur la taxe foncière. Un modèle que la mairesse Plante avait qualifié «d’archaïque» à l’automne dernier, quelques jours avant la tenue du Forum sur la fiscalité montréalaise.

La présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Dominique Ollivier, a indiqué dans un communiqué qu’il était temps que la métropole se libère de sa dépendance à la taxe foncière « qui ne suffit plus à financer les responsabilités » qui incombe à l’administration.

Si on veut répondre adéquatement aux besoins de nos communautés, aux responsabilités grandissantes de la métropole et aux ambitions de la population, on doit trouver de nouvelles sources de revenus. Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Parmi les experts qui composent le groupe, on compte la consultante en politiques publiques et fiscalité municipale, Suzanne Lévesque, le titulaire de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, Luc Godbout, ainsi que le président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal, Karel Mayrand. Des conseillers et des associés se joignent aussi au comité, dont Anne-Marie Hubert, Jean-Marc Chouinard, Martin Galarneau et Louis Lévesque.