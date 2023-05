Les adolescents peuvent désormais utiliser Uber

L’entreprise de transport lance «Uber pour adolescents» dans plusieurs villes canadiennes, dont Montréal, afin de permettre aux usagers de 13 à 17 ans d’utiliser ses services «avec le consentement de leur tuteur légal».

Un compte adolescent devra donc être lié au «profil familial» du tuteur associé. Chaque fois que l’adolescent demandera une course, le tuteur sera averti via l’application Uber. «Ils recevront des alertes en temps réel et pourront suivre la course de leur enfant dans l’application, de la prise en charge à la dépose», précise Uber par communiqué.

Avant de commander sa première course, un usager adolescent devra d’abord suivre une formation de sécurité obligatoire. Les tuteurs auront aussi accès à des conseils de sécurité «sur la façon de préparer leur adolescent à sa première course après qu’il ait créé son compte», selon le communiqué d’Uber.

Avoir un compte adolescent est «le seul moyen autorisé» par un usager mineur d’utiliser les services Uber. Si un adolescent demande une course via un profil traditionnel, le chauffeur sera en droit de refuser», explique Uber.