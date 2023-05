Valérie Plante critique la bureaucratie des programmes provinciaux

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a critiqué ce matin les délais de certains programmes gouvernementaux lors de la rencontre hebdomadaire du comité exécutif de la Ville. Elle souhaiterait que le processus soit facilité, avec plus de flexibilité et une reddition de comptes mieux adaptée.

«De la même façon que, souvent, les citoyens nous demandent de faciliter les processus, a souligné Valérie Plante, c’est la même chose quand on parle des programmes du gouvernement du Québec.»

À l’heure actuelle, la paperasse est telle que la Ville doit engager des fonctionnaires «dont la tâche est entièrement dédiée à remplir des formulaires».

La mairesse donne comme exemple une demande faite au Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations (PRAFI) déposée en 2022. Selon les délais prévus, la Ville n’aura pas de réponse avant 2024.

Ces délais, explique-t-elle, sont la raison pour laquelle certains fonds semblent demeurer inutilisés. Or, Valérie Plante a tenu «à rassurer vraiment tous les Montréalais et toutes les Montréalaises: il n’y a pas d’argent qui dort, il n’y a pas d’argent qui est laissé sur la table».

La mairesse a notamment mentionné, en guise d’exemple, le projet d’usine d’ozonation de la Ville, payé par les taxes municipales à hauteur de 700 M$. L’usine permettra de rendre l’eau du Saint-Laurent plus propre «pour l’ensemble du Québec», bien que seule la Ville finance le projet.

Pour Mme Plante, cela démontre «à quel point, quand il est question de transition écologique et de transition du territoire, on n’attend pas! On fait notre part, on la fait pour les Montréalais et on la fait pour les Québécois et les Québécoises».