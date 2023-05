On a testé 9 applications pour le stationnement à Montréal

Trouver une place de stationnement à Montréal peut être un véritable enfer défi. Heureusement, avec l’avènement des applications mobiles dédiées au stationnement, la tâche devient plus facile. Nous avons pris le temps de tester 9 applications utiles pour vous aider à choisir la meilleure solution pour vos besoins de stationnement dans la métropole.

Fonctionnalités de localisation des parcomètres aux réservations de places de stationnement en passant par les paiements à distance… Découvrez comment ces applications peuvent faciliter votre expérience de stationnement à Montréal.

Parky.AI

Une nouvelle application prometteuse pour le stationnement à Montréal. Cette dernière utilise l’intelligence artificielle pour aider les utilisateurs à trouver des places de stationnement disponibles. Grâce à des algorithmes avancés, Parky.ai analyse les données en temps réel sur l’occupation des parkings et des parcomètres. De plus, l’application propose des fonctionnalités de navigation intégrées pour vous guider vers la place de stationnement sélectionnée. Parky.ai permet également aux utilisateurs de réserver des places de stationnement à l’avance dans certains parkings partenaires, offrant une commodité supplémentaire.

P$ Service Mobile

L’application officielle de la Ville de Montréal, P$ Service Mobile, s’est avérée être un outil essentiel pour trouver des places de stationnement payantes. Son interface conviviale permet de localiser les parcomètres à proximité, de payer facilement le stationnement et même de prolonger sa durée à distance. Nous avons apprécié la fonctionnalité de rappel de fin de stationnement, qui nous a évité des contraventions indésirables. Cependant, l’application est limitée aux places de stationnement payantes de la Ville de Montréal, ce qui peut être un inconvénient si vous cherchez d’autres options.

Passport Parking

À l’instar de P$ Service Mobile, cette application – qui n’est pas gérée directement par la Ville de Montréal – permet aux utilisateurs de payer leur stationnement à distance dans les zones payantes de la ville. Elle offre une interface conviviale qui facilite la recherche et la sélection de la zone de stationnement appropriée. De plus, Passport Parking permet aux utilisateurs de recevoir des rappels de fin de stationnement, ce qui évite les dépassements de temps indésirables. Une fonctionnalité intéressante de cette application est la possibilité de prolonger la durée de son stationnement à distance, évitant ainsi les interruptions fréquentes pour recharger les parcomètres.

SpotAngels

L’application SpotAngels fournit des informations sur les places de stationnement gratuites et payantes à Montréal. Elle utilise des données en temps réel pour vous aider à trouver des places de stationnement disponibles dans la rue. L’application propose également des fonctionnalités de partage de places de stationnement avec d’autres utilisateurs, ce qui peut être pratique dans les quartiers où le stationnement est limité. Cependant, la précision des informations sur la disponibilité des places de stationnement peut varier en fonction de la zone.

Dans certaines rues, il faut disposer de la vignette de stationnement correspondante au secteur pour pouvoir se parker. Photo: Clément Bolano, Métro Média

PayByPhone

PayByPhone permet de payer le stationnement à distance dans les zones payantes et propose des fonctionnalités utiles telles que la localisation des zones de stationnement et les rappels de fin de stationnement. Cependant, il est important de noter que certaines rues et quartiers peuvent ne pas être couverts par cette application. Cela peut ainsi limiter son utilité dans certaines situations.

ClicknPark

L’application ClicknPark offre la possibilité de réserver des places de stationnement dans des parkings publics et privés à Montréal. Elle vous permet de voir les disponibilités en temps réel, de comparer les prix et de réserver une place à l’avance. Cette fonctionnalité de réservation est particulièrement utile pour garantir une place dans les zones de forte demande. Cependant, la disponibilité des parkings peut varier et il est recommandé de réserver à l’avance lorsque cela est possible.

Google Maps

Bien connue pour la navigation, elle peut également utile pour trouver des places de stationnement à Montréal. Elle affiche les parkings publics à proximité de votre destination, avec des informations sur les tarifs, les heures d’ouverture et d’autres détails pertinents. Cependant, l’application ne propose pas de fonctionnalités avancées telles que la réservation ou le paiement du stationnement.

Parkopedia

Parkopedia est une application qui répertorie les parkings publics, les parkings souterrains et les parkings privés. Elle fournit des informations détaillées sur les tarifs, les heures d’ouverture, les services offerts et la disponibilité des places de stationnement. Vous pouvez également réserver des places de stationnement à l’avance via l’application. Cependant, certaines informations de disponibilité des places de stationnement peuvent parfois ne pas être à jour. Elle reste également limitée au centre-ville.

Info-Neige: un incontournable, tout simplement

En hiver, l’application Info-Neige est un incontournable pour les résidents de Montréal. Elle fournit des informations en temps réel sur les opérations de déneigement dans la ville.



Grâce à cette application, les utilisateurs reçoivent des notifications lorsque leur rue est prévue pour le déneigement. Cela permet de planifier le déplacement de son véhicule afin d’éviter les amendes et les remorquages. Info-neige fournit aussi des mises à jour sur l’état des routes enneigées, les entraves à la circulation et les conditions météorologiques.



Cette application s’avère extrêmement pratique pour naviguer dans les rues enneigées de Montréal et facilite la vie des automobilistes pendant la saison hivernale.