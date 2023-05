Tunnel: une entrée et une sortie de l’A25 fermée cette fin de semaine

Les travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine se poursuivent et entraînent encore une fois des perturbations sur l’autoroute 25 cette fin de semaine. Une entrée et une sortie seront fermées entre le 2 et le 5 juin.

Les fermetures concernent l’A25 en direction sud, avec le blocage de la sortie 4 vers l’avenue de Souligny et le centre-ville de Montréal. Cette fermeture s’étendra du vendredi, 22h30, au lundi, 5h. La sortie suivante, la numéro 3, vers la rue Notre-Dame n’est pas impactée par les travaux et peut être empruntée par les automobilistes sur l’A25 Sud.

L’entrée en provenance de la rue Sherbrooke sera elle aussi fermée de vendredi, 22h, à lundi, 5h. Les automobilistes peuvent tout de même emprunter l’A25 Sud depuis les entrées de l’avenue Souligny et de la rue Notre-Dame.

Les fermetures sur l’A25, du 2 au 5 juin. Gracieuseté, ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Notons que les entrées et sorties montréalaises de l’A25 en direction nord ne seront pas touchées par les travaux de cette fin de semaine. Ce ne sera pas le seul lien entre Montréal et la Rive-Sud en travaux cette fin de semaine. Il sera plus compliqué d’accéder à l’autoroute 20 par le pont Honoré-Mercier.