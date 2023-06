Les cols bleus de Westmount poursuivent la grève

Les cols bleus de Westmount, dont la grève a débuté le lundi 29 mai, ont annoncé que celle-ci serait prolongée d’une semaine à compter du 1er juin 2023.

Le mécontentement trouve son origine dans les offres salariales, lesquelles sont jugées insatisfaisantes par les travailleurs municipaux. «On parle ici d’appauvrir les employé(e)s. La Ville nous dit qu’elle est en bonne santé financière, alors pourquoi ne pas partager un peu avec les hommes et les femmes qui servent fièrement la Ville de Westmount?», lance le président du SCFP 301, Jean-Pierre Lauzon.

À noter que ces employés, qui ont voté pour une grève générale illimitée en novembre dernier, sont prêts à maintenir la pression jusqu’à ce qu’un accord satisfaisant soit atteint.

«Nous voulons que la mairesse donne un vrai coup de barre pour en finir avec cette négociation. Les citoyennes et citoyens de Westmount doivent savoir que si on ne rémunère pas convenablement les travailleuses et travailleurs, les services vont écoper; et avec l’arrivée de la saison estivale, ce serait dommage de ne pas pouvoir profiter de toute la beauté de la ville», ajoute M. Lauzon.

La dernière convention collective des cols bleus de Westmount est échue depuis le 31 décembre 2019.