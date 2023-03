Trois jours de grève pour les cols bleus de Westmount

Les cols bleus de la Ville de Westmount amorceront dès 7h mardi une grève qui durera jusqu’à jeudi soir. Ces trois jours de grève constituent leur deuxième arrêt de travail en un mois, alors que les négociations à propos des salaires et des horaires de travail sont au point mort entre le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) et la Ville.

«Dans une des villes les plus riches au pays, c’est désolant que nous ayons à faire la grève pour obtenir un salaire juste, lance le président du SCFP 301, Luc Bisson, dans un communiqué. L’inflation historique et les taux d’intérêt fragilisent nos membres et la Ville doit faire sa part pour arrêter l’appauvrissement de ses salarié(e)s.»

Rappelons que les syndiqués ont adopté un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée le 22 novembre dernier. La dernière convention collective des cols bleus de Westmount est arrivée à échéance le 31 décembre 2019.