Trottinettes électriques: illégales, mais plus écoresponsables

Les trottinettes électrique sont de plus en plus populaire malgré leur illégalité

Les trottinettes électriques et autres véhicules du même type gagnent en popularité. Selon plusieurs experts, elles présentent une alternative intéressante à l’auto solo, pour les courts déplacements ou pour la complétion du «dernier kilomètre». Ayant une empreinte énergétique moindre que d’autres moyens de transport, ces bolides sont pourtant illégaux sur le territoire de la métropole et de la province.

La Ville collabore avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable à ce sujet. «Toutefois, selon le Code de la sécurité routière (CSR) du Québec, la trottinette électrique ne peut circuler sur un chemin public, dont les pistes cyclables. Toute utilisation est interdite, sauf sur les terrains privés», fait savoir l’administration Plante.

C’est donc la loi provinciale qui rend leur usage illégal, car elles sont catégorisées comme des engins à moteur. Cela ne les empêche pas de courir les rues de la métropole.

Selon l’opposition officielle, la Ville de Montréal a tout de même une responsabilité à ce niveau. «La Ville, qui se dit être la ville de la mobilité, doit être un leader et faire de la pression sur le gouvernement provincial en lui demandant de légiférer à cet égard», estime la porte-parole de l’opposition municipale officielle en matière de transports actifs, Alba Zuniga Ramos.

Le milieu serait «impatient» que le gouvernement légifère, dit le responsable de la mobilité et de l’urbanisme du Conseil régional de l’environnement (CRE) de Montréal, Blaise Rémillard. Il soutient que la communication et l’application de la règlementation font grandement défaut. Le SPVM assure appliquer la loi au mieux de ses capacités.

Plus sécuritaire pour les usagers… et l’environnement?

L’impact environnemental de la construction du véhicule et de sa batterie peut se comparer à celui d’un vélo électrique, fait valoir M. Rémillard.

Si ce type de véhicule remplace des déplacements en auto ou la possession d’une voiture, «c’est un gros gain», assure-t-il. Il craint toutefois que des déplacements à pieds, à vélo ou en bus, qui sont des options plus écoresponsables, soient remplacés par des déplacements avec ce type de véhicules individuels à moteur.

Dans le cas du bus, la comparaison est difficile, mais la marche et le vélo sont assurément préférables à tout véhicule électrique du point de vue environnemental. Blaise Rémillard, responsable de la mobilité et de l’urbanisme du Conseil régionale de l’environnement de Montréal.

Selon lui, le recyclage complet de ces bolides doit être géré par les gouvernements pour assurer une empreinte écologique moindre.

«L’important à l’échelle des ménages sera donc de savoir comment on va utiliser ces véhicules. Est-ce qu’on est en présence d’un gadget ou on en a vraiment besoin? Si la réponse est qu’on va beaucoup utiliser ce véhicule, pourquoi pas?», croit M. Rémillard.

La Vice-doyenne aux affaires académiques et professeure agrégée de l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal, Paola Negron-Polete, souligne la flexibilité de la trottinette électrique, qui se plie et peut s’emporter facilement dans le métro ou le bus. Les usagers peuvent donc les utiliser pour le déplacement du «premier et dernier kilomètre». La légèreté des trottinettes, en comparaison aux voitures électriques et à essence, demanderait également une moins grande consommation énergétique.

Mme Negron-Polete abonde dans le même sens que M. Rémillard quant au besoin de légiférer, d’imposer des limites de vitesse et le port du casque. Des enjeux de cohabitation avec les piétons et les cyclistes sont liés aux comportements de certains usagers et surtout aux capacités excessives de certains modèles de véhicules à moteurs électriques en termes de vitesse.

Blaise Rémillard dit manquer de données pour évaluer la sécurité des usagers, mais affirme que pour les autres usagers de la route, ces trottinettes sont «sûrement plus sécuritaires qu’une voiture ou un poids lourd».

Quelques projets pilotes dans cette direction

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a mis en place un projet pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service, dans le cadre duquel la Ville de Montréal a expérimenté en 2019. On se souvient tous du fiasco qu’a engendré cet essai, suspendu en mars 2020 «à la suite de plusieurs cas de délinquance et de non-respect des règles de stationnement», rappelle le MTQ.

Cet été, la Ville donne une seconde chance au projet en implantant un système similaire sur l’île Sainte-Hélène.

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a pour sa part mis en place un second projet pilote pour les usagers propriétaires de ces bolides. Le but est de tester l’utilisation des trottinettes électriques sur les chemins publics. Il se terminera le 13 septembre de cette année et ne pourra être renouvelé.

Un seul fabricant, Concept Geebee, a pris entente pour faire autoriser la circulation de ses trottinettes électriques en vertu du projet pilote. Au terme de l’analyse des données du projet, deux options seront possibles. La SAAQ aura le choix de conserver le statu quo et d’en maintenir l’interdiction ou de recommander d’encadrer la pratique et l’usage sécuritaire de la trottinette électrique sur le réseau routier, explique le MTQ.

L’usage des trottinettes est déjà intégré aux Codes de la route d’autres provinces, comme l’Ontario. Le directeur de Koolo Scooter, Adam (qui a demandé à taire son nom de famille), croit que le Québec «est en retard» et que tout indique de la légalisation de la trottinette électrique est à nos portes. Il est temps, croit-il, puisque les Montréalais et les Québécois hésitent à s’en procurer par peur de subir des conséquences légales.

Il n’est pas le seul à penser ainsi: près de 5000 personnes ont signé une pétition circulant depuis 2020 demandant à la mairesse de Montréal et au ministre des Transports de l’époque, François Bonnardel, de légiférer en la matière.