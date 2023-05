Montréal vend des terrains pour construire des logements sociaux

Alors que le prix des loyers ne cesse d’augmenter à Montréal, la Ville va soutenir la création de 139 logements sociaux répartis entre Outremont et Griffintown, dans Le Sud-Ouest.

En plein cœur de Griffintown, au croisement des rues Versailles et Barré, la Ville s’était porté acquisitrice d’un stationnement pour la somme de 720 000$, plus les taxes. Elle attendait alors que l’organisme à but non lucratif (OBNL) en habitation Place Griffintown puisse financer l’achat du terrain. Celui-ci est d’ailleurs situé dans un quartier en proie à la gentrification.

C’est désormais chose faite. La Ville a pu vendre le terrain à Place Griffintown pour le même prix auquel elle l’avait acquis. L’OBNL va donc y construire 54 logements sociaux, «surtout pour des familles», précise l’administration municipale. De plus, Place Griffintown bénéficiera d’un soutien d’un peu plus de 1,6 M$ de la part de l’arrondissement du Sud-Ouest pour lui permettre de réaliser les logements sociaux projetés. Les 54 logements seront répartis entre 2 bâtiments de 4 étages.

À Outremont, c’est un autre secteur qui fait face à la gentrification, celui autour du campus MIL de l’Université de Montréal, qui verra 85 logements sociaux y être construits. Cette fois-ci, ce n’est pas un OBNL, mais une coopérative qui réalisera le projet. La Ville centre a vendu à la coopérative Le Suroît un terrain d’une valeur estimée à 9,5 M$ pour une somme de 1 M$. Montréal soutient ainsi financièrement le projet.

La coop sera située au croisement des avenues Manseau et Outremont, et prend également la place d’un ancien stationnement. Sur Google Maps, une vue de la rue permet de voir que des fondations étaient en construction à l’été 2022. L’immeuble fera 6 étages et en plus des 85 logements, on y retrouvera une salle communautaire.