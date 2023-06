36 000 cyclistes attendus à Montréal durant la fin de semaine

Plus de 36 000 cyclistes participeront aux multiples trajets du Festival Go vélo Montréal qui se déroulera le vendredi 2 juin et le dimanche 4 juin. Comme plusieurs routes seront fermées aux automobiles pour assurer la sécurité des cyclistes, il est recommandé par Vélo Québec de planifier ses déplacements.

Étant donné que les travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine engendrent déjà de la congestion routière, le secteur du pont Jacques-Cartier sera évité par le convoi cycliste cette année. Plusieurs rues seront fermées.

Le 24e Tour la nuit, dont le coup d’envoi sera donné le vendredi 2 juin à 20h, est le premier parcours du festival. Quelque 19 000 cyclistes se sont inscrits en vue de participer à cet événement. Débutant au parc Maisonneuve, le parcours se terminera au même endroit entre 21h et minuit. Plusieurs voies de circulation des arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Montréal-Nord, Anjou et Saint-Léonard seront fermées pour permettre la tenue du Tour la nuit.

Dimanche, le 38e Tour de l’île de Montréal propose quant à lui deux itinéraires différents. Les 17 000 cyclistes inscrits pourront donc prendre part au parcours régulier de 47 kilomètres ou au parcours découverte de 53, 75 ou 99 kilomètres. Les départs seront donnés à 9h15 au parc Maisonneuve, au coin du boulevard Rosemont et de la 26e Avenue.

Le parcours régulier entraînera la fermeture de plusieurs rues des arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, Rivières-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Anjou et Saint-Léonard. Pour ce qui est du parcours découverte, les cyclistes partageront la route avec les automobiles, sauf pour les 16 derniers kilomètres, lesquels rejoindront le tracé du parcours régulier, qui se termine au parc Maisonneuve.

Sauf avis contraire, l’accès aux parcours est restreint pour les voitures, mais il demeure ouvert à tout moment aux piétons et aux cyclistes. Des policiers et des bénévoles seront sur place pour réorienter les automobilistes qui se dirigent vers les voies de circulation fermées.

Les inscriptions à cet événement cycliste d’envergure sont toujours ouvertes. L’inscription peut être effectuée sur le lieu de l’événement le jour même ou par l’entremise du site web du festival. L’inscription est d’ailleurs gratuite pour les enfants de 12 ans et moins.