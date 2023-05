Voici les rues fermées pour le Tour de l’Île et le Tour la Nuit

Cette fin de semaine, c’est le festival Go Vélo MTL, et ce sera l’occasion pour les cyclistes de prendre part au Tour la Nuit, vendredi soir, ou au Tour de l’Île, dimanche. Les participants à vélo auront la totalité de la chaussée pour eux, et un certain nombre de rues seront donc fermées. Découvrez lesquelles avec ces cartes.

Entre 17h et 00h le 2 juin, des axes seront bloqués pour le Tour la Nuit dans Rosemont, Saint-Léonard et Montréal-Nord. La boucle empruntée par les participants passe, entre autres, par les rues Viau, Beaubien et les boulevards Langelier, Gouin et Provencher. Voici la carte de toutes les rues fermées, avec les horaires.

Les routes fermées lors du 24e Tour La nuit. Gracieuseté, Vélo Québec.

Dimanche 4 juin, ce sera au tour des cyclistes de jour d’enfourcher leur vélo et de pédaler à travers les quartiers de la métropole. Il y aura des impacts sur la circulation dans Rosemont-La-Petite-Patrie, Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Ahuntsic, Villeray et Parc-Extension.

Parmi les grands axes bloqués par le Tour de l’île, on retrouve les boulevards Provencher, Lavoisier, Gouin, De l’Acadie et Rosemont ou encore la rue Viau. Voici la totalité des routes fermées et les horaires de fermeture.

Les routes fermées lors du 38e Tour de l’Île. Gracieuseté, Vélo Québec.

Pour les automobilistes qui devront circuler lors des deux évènements, Vélo Québec a collaboré avec l’application Waze, permettant aux usagers de celle-ci de voir les fermetures en temps réel. De plus, une ligne téléphonique Info-circulation est déployée mercredi et jeudi de 9h à 17h, vendredi de 12h à 23h, samedi de 9h à 17h, et dimanche de 7h à 15h. Les numéros à joindre sont les suivants: 514 521-8356, poste 380 ou 1 800 567-8356, poste 380.