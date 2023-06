Nouveau record d’utilisation pour BIXI

Ce sont 1 586 000 déplacements en BIXI qui ont été effectués au cours du mois de mai. Un «record historique», annonce l’entreprise de vélopartage par voie de communiqué.

Par rapport aux dernières années, la nouvelle saison de BIXI, amorcée le 13 avril dernier, présente également un taux d’utilisation en forte hausse.

En comparaison avec l’année 2022, l’achalandage de BIXI a augmenté de 36% et de 74% par rapport à 2021. La moyenne journalière de déplacements, établie à 51 176 trajets, représente une augmentation de 24% par rapport à l’an passé. Le 27 mai – la journée où le plus grand nombre de déplacements ont été enregistrés -, constitue d’ailleurs un record historique. La deuxième place revient au 11 juin 2022 et ses 59 728 déplacements. Le nombre de membres a lui aussi bondi de 22%, par rapport à la dernière saison.

Plus de vélos, plus de stations

Afin de répondre à la popularité croissante de ses vélos, BIXI a bonifié son offre, notamment en doublant «le nombre de stations dépôts avec capacité illimitée de réception de vélos», souligne l’entreprise par communiqué. Plusieurs autres stations de ce type seront installées, mais l’objectif est d’en avoir implanté 28 en 2023, par rapport à 5 en 2022.

Dans les zones plus achalandées, 1500 points d’ancrage ont été ajoutés. Au total, BIXI mettra plus de 10 000 vélos et 865 stations à la disposition des cyclistes Les populaires BIXI bleus à assistance électrique seront aussi plus nombreux cette année alors que 36 nouvelles stations électriques et 414 vélos électriques ont été commandés par la Ville de Montréal. Montréal serait d’ailleurs la ville qui réunit la plus grande flotte de vélos électriques en Amérique du Nord, selon le communiqué de BIXI.

La saison 2023 a aussi la particularité d’être la première qui inclura un projet-pilote de déploiement d’une partie de la flotte pendant l’hiver.