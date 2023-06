Où trouver des produits menstruels gratuits à Montréal?

Des produits menstruels réutilisables et non réutilisables

La Ville de Montréal permet maintenant aux arrondissements de distribuer des produits menstruels gratuitement dans les bâtiments sous leur responsabilité. Il s’agit d’un pas de plus effectué dans le but de rendre plus accessible les produits menstruels dans la métropole, dont l’administration offre déjà quelques coups de pouce à ce niveau.

Les arrondissements pourront donc faire l’acquisition de distributeurs automatiques et de «produits menstruels nécessaires», avec l’aide de la Ville-centre. Serviettes et tampons hygiéniques pourraient donc être disponibles gratuitement, dans le cadre d’une initiative qui «représente un pas de plus vers l’équité menstruelle», selon la responsable de la diversité, de l’inclusion sociale, de l’itinérance, de l’accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif, Josefina Blanco.

Il s’agit d’une mesure concrète d’inclusion sociale et d’égalité entre les genres, qui permet de réduire les iniquités au sein de sa population. Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l’inclusion sociale, de l’itinérance, de l’accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif

Les serviettes hygiéniques et tampons sont déjà disponibles dans les toilettes publiques des bibliothèques municipales depuis novembre. C’est aussi le cas dans les centres culturels et communautaires et les maisons de la culture.

Certains postes de quartier du SPVM ainsi que l’Espace pour la vie font aussi partie des 42 bâtiments publics bénéficiant de la première phase permanente visant à installer et les approvisionner de distributeurs de produits menstruels.

De l’aide dans certains quartiers

Une subvention pour l’utilisation de produits durables pour les menstruations, comme les sous-vêtements et les serviettes hygiéniques lavables, est offerte dans quelques arrondissements. Certains n’en offrent toutefois pas du tout, comme Anjou ou Île-Bizarre-Sainte-Geneviève, mais d’autres sont déjà à court de subventions à distribuer, comme Mercier-Hochelaga-Maisonneeuve ou Le Plateau-Mont-Royal.

Pour savoir si vous pouvez avoir accès à ces subventions, rendez-vous sur le site de la Ville.