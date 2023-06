Le Dr Arruda est de nouveau sous-ministre adjoint

Le Dr Horacio Arruda, qui était à la tête de la Santé publique depuis 2012 et surtout pendant la période pandémique, est à nouveau nommé sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Le Conseil des ministres en a fait l’annonce mercredi soir par communiqué.

Avec une forte présence médiatique pendant la pandémie, Dr Arruda a été controversé pour sa recommandation de l’imposition d’un couvre-feu afin de limiter la propagation de la COVID-19. En janvier 2022, au moment où la quantité d’hospitalisations était à son sommet, il avait remis sa démission.

Dr Arruda reprend donc le poste qu’il avait cédé à Luc Boileau. Luc Boileau agissait comme sous-ministre adjoint au MSSS et comme directeur de la Santé publique depuis le départ du Dr Arruda il y a un an et demi.