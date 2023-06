Les vélos interdits sur la ligne jaune cette fin de semaine

La Société de transport de Montréal (STM) avise ses usagers que les vélos seront interdits sur la ligne jaune du métro cette fin de semaine en raison de l’achalandage causé par le Grand Prix du Canada à la station Jean-Drapeau. Plus précisément, les vélos seront interdits entre 9h30 et 20h les 16, 17 et 18 juin.

Montréal s’apprête à recevoir jusqu’à 120 000 visiteurs cette fin de semaine et invite la population locale à laisser la voiture de côté afin de limiter les entraves routières. Le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, souligne par ailleurs que la fréquence de la ligne jaune sera augmentée pour bonifier le transport en commun vers l’île Sainte-Hélène. De plus, 400 taxis seront en activité en tout temps cette fin de semaine, en plus de 120 navettes, dans le but de réduire le nombre de voitures sur les routes.

La Ville de Montréal s’est aussi engagée à prévenir le tourisme sexuel dans la métropole en sensibilisant les employés du secteur de l’hôtellerie à cet enjeu. Certains organismes considèrent le Grand Prix comme un «pôle d’attraction du trafic humain au Canada», notamment le Conseil des Montréalaises.