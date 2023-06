Les travailleurs du casino de Montréal en grève pendant le Grand Prix

Plus de 1000 travailleurs du casino de Montréal et de Jeux en ligne ont déclaré une grève sans préavis, à quelques heures du Grand Prix de la F1. Le débrayage se fera aussi chez les employés des casinos de Charlevoix, du Lac Leamy et de Tremblant. Tous ont obtenu un mandat leur permettant 5 jours de grève.

Le nombre de syndiqués en grève s’élève à 1700 personnes. Ceux-ci demandent des augmentations de salaire leur permettant de «ne pas s’appauvrir avec la hausse du coût de la vie», dit la présidente du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN, Dominique Daigneault. Seul le Casino de Tremblant fermera ses portes, pendant quelques heures.

Le mandat de grève, permettant de débrayer «à un moment opportun», a été obtenu à la suite du dévoilement du rapport financier de Loto Québec, publié le 7 juin dernier. Celui-ci démontrait notamment que le vice-président directeur et chef de l’exploitation des casinos et des salons de jeux, Kevin G. Taylor, a bénéficié d’une augmentation de salaire de 34%.

Ce secteur aurait également connu la meilleure année de son histoire, indique la CSN. « Malgré le fait que la société dit vouloir négocier, elle nous fait la même offre depuis le 28 février 2023. Il y a des limites à négocier seul!», revendique la présidente par intérim de la Fédération des employés et employées des services publics–CSN, Stéphanie Gratton.

Selon la partie syndicale, leur opposant à la table de négociation, soit Loto-Québec, «refuse de revoir leur offre salariale». Les augmentations demandées par les employés représentent l’équivalent à la hausse du coût de la vie plus 1$ de l’heure.

Un grand roulement chez les employés des casinos du Québec serait le résultat de conditions de travail peu favorables. La demande salariale des syndiqués viserait «à protéger leur pouvoir d’achat de même qu’à améliorer l’attraction et la rétention du personnel».

Loto-Québec n’avait pas répondu aux questions de Métro au moment d’écrire ces lignes.