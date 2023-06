Publisac: Trudeau «a compris l’enjeu», dit Valérie Plante

La mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Alors que le premier ministre du Canada Justin Trudeau était en visite ce matin à l’hôtel de ville de Montréal, la mairesse Valérie Plante en a profité pour discuter avec lui de son bras de fer avec TC Transcontinental au sujet de la distribution de circulaires et de son intention de ne pas «lâcher le morceau».

En avril 2022, la Ville avait annoncé que l’adhésion au Publisac, qui permet la livraison de circulaires et de journaux locaux, devrait se faire sur une base volontaire, ou «opt-in», à partir de mai 2023. Entre-temps, une entente entre TC Transcontinental et l’agence fédérale Poste Canada aurait été effectuée afin de livrer trois fois par semaine des circulaires aux Montréalais.

«Leur gouvernement et notre administration partagent les mêmes objectifs de lutte aux changements climatiques, ce qui implique entre autres le recyclage et une réduction de ce dont il est question, a expliqué Valérie Plante en point de presse. C’est la première fois que j’en parle avec M. Trudeau directement et il a compris l’enjeu.»

Pas plus tard qu’hier, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), dont la mairesse Plante est la présidente, a adhéré au règlement sur le «opt-in» afin de mettre un frein à un modèle de distribution qui est selon elle «basé sur le gaspillage».

«Au final, pour que les gouvernements du Québec et du Canada atteignent leurs cibles, il faut des gestes portés par les villes», a ajouté la mairesse.