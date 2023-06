Condamné à 30 mois de prison pour deux agressions sexuelles dans le métro

Un Montréalais d’une trentaine d’années a été condamné vendredi à 30 mois de prison pour deux agressions sexuelles dans le métro, dont l’agression d’une adolescente de 15 ans.

Le condamné, Guillaume Lavallée, avait abordé cette fille de 15 ans dans le métro en décembre 2021, selon les informations de La Presse. Il l’avait ensuite suivie jusqu’à un autobus avant de lui caresser le menton. Lorsqu’elle a reculé, il a sorti son téléphone derrière lequel la jeune femme a pu apercevoir un couteau.

Le criminel a continué ses avances et embrassé la jeune fille sur les cheveux. Lorsqu’elle est sortie de l’autobus, il l’a suivie et l’a embrassée en tenant son visage à deux mains. Elle avait alors pris la fuite pour rencontrer le père de son petit ami qui est intervenu.

Agression d’une femme autiste

M. Lavallée est visé par un autre chef d’accusation. Il avait abordé une femme autiste de 20 ans à la station Papineau. Il s’était ensuite assis à côté d’elle, avait glissé sa main vers son entrejambe et tenté de l’embrasser. Elle avait pris la fuite.

En plus de ces agressions, l’accusé a plaidé coupable à plusieurs accusations d’entrée par effraction et de vols. Il est notamment entré dans une mosquée pour y voler la caisse, des sandales et un Coran.

La peine de 30 mois tient compte des problèmes de santé mentale du criminel et du fait qu’il dispose d’un casier vierge. Il sera inscrit au Registre des délinquants sexuels pour les 20 prochaines années.