Grand prix: plus de 16 tonnes de denrées redistribuées à des organismes

Pour une deuxième année consécutive, l’organisme La Tablée de Chefs a récupéré les surplus de nourriture non utilisés lors du Grand Prix du Canada, à Montréal, afin de les redistribuer à des organismes de bienfaisance. Alors que 15 tonnes de nourriture avaient été ainsi réutilisées l’an dernier, c’est entre 16 et 20 tonnes qui ont été distribuées cette année, assez pour nourrir 50 000 personnes dans le besoin.

De dimanche après-midi à lundi matin, une équipe de sept employés de La Tablée des Chefs ainsi qu’une dizaine de bénévoles avait la tâche de récupérer la nourriture non consommée dans les paddocks et les loges du Grand Prix.

C’est un travail «assez physique», explique le directeur général de La Tablée des Chefs, Jean-François Archambault.

«On doit transporter des caisses de légumes, des contenants de plats, des caissons de nourriture. Il y a aussi des palettes complètes de nourriture qui sont à démonter et à remonter. Le traiteur autrichien qui suit le circuit de la Formule 1, Do&Co, ne peut repartir pas avec les excédents de commandes. Donc, ils nous ont donné toutes les palettes qui n’ont pas été touchées. Ça représentait 18 palettes», indique-t-il.

Chaque écurie de Formule 1 qui participe au Grand Prix dispose de son propre cuisinier et de sa propre équipe de cuisine. Eux non plus ne quittent pas Montréal avec leurs aliments. Entamées ou non, ces denrées sont elles aussi récupérées.

À l’extrémité de l’espace paddocks, où se trouvent les cuisines des écuries, l’organisme La Tablée des Chefs dispose d’une unité de réfrigération de transition pour préserver dans un premier temps les denrées récupérées des divers services de traiteur et cuisines d’écuries.

Au bout du bassin olympique, qui jouxte le circuit automobile, se trouve une autre unité de réfrigération réservée aux cinq organismes qui bénéficient des denrées récupérées. Les employés et bénévoles effectuent de nombreux allers-retours en voiturettes afin d’alimenter les organismes qui viennent y sélectionner les produits dont ils ont besoin.

Des organismes satisfaits

Le travail pour les employés et bénévoles s’est finalement terminé en début d’après-midi lundi. Dans la journée de dimanche, ils ont été à pied d’œuvre tout l’après-midi jusqu’à minuit.

«Les organismes sont vraiment contents parce que ce sont souvent des aliments qu’ils n’ont pas régulièrement. On parle de beaucoup de protéines, de viande, de produits laitiers, des fruits et légumes de belle qualité ainsi que des fromages fins parfois importés d’Italie en grande quantité», soutient M. Archambault.

L’Abri d’espoir, l’Armée du salut, Provisions communautaires, la Mission Old Brewery ainsi que la Mission Bon Accueil sont les cinq organismes qui bénéficient des denrées récupérées par La Tablée des Chefs. Ils œuvrent principalement auprès des personnes en situation d’itinérance, mais aussi auprès des familles dans le besoin.

M. Archambault précise que cette opération de récupération est unique dans le cadre des 22 grands prix du circuit de la Formule 1. Rappelons que grâce à son programme de récupération alimentaire présent dans plus de 180 établissements à travers la province, La Tablée des Chefs fournit sur une base hebdomadaire des denrées à 160 organismes communautaires.