La plage Jean-Doré et ses activités ouvrent dès aujourd’hui

La populaire plage Jean-Doré du parc Jean-Drapeau ouvre l’accès à ses 15 000 mètres carrés d’eau nageable dès aujourd’hui, le 24 juin.

La plage Jean-Doré offrira bien plus que la nage, le bronzage et la construction de châteaux de sable. Sur le sable doré, le volleyball sera évidemment disponible, puis dans l’eau, la navigation de plusieurs types d’embarcation sera proposée. Une flotte de canoës, de kayaks, de pédalos et de paddleboard sera disponible au Pavillon des activités nautiques. Il est recommandé de réserver une embarcation avant de de présenter pour en prendre accès.

La course d’obstacles de 30 pieds, Aquazilla, sera de retour cet été. Trampoline, glissades et plus permettront de jouer dans le module et de sauter dans l’eau depuis celui-ci.

Un accès d’une journée à la plage se vend 9,25$ par personne de 14 ans et plus et un forfait familial est disponible pour 22,50$. Des abonnements saisonniers au coût de 51,25$ par personne et 110$ par famille sont aussi en vente.