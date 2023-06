Vous verrez moins de cônes à partir d’aujourd’hui

La nouvelle réglementation de la Ville de Montréal, qui force les entrepreneurs à retirer les cônes dans les 24h suivant la fin des travaux, entre en vigueur aujourd’hui.

Depuis avril dernier, la période prévue était de 72h, le maximum provincial. Avant, certains cônes vieux de plus de 15 ans étaient encore visibles dans la métropole.

Les chantiers utiliseront aussi de nouveaux cônes plus compacts et les panneaux de fermeture de trottoirs seront plus petits.

Un comité de suivi créé par la Ville devra s’assurer de la mise en œuvre et de l’évaluation de ces changements, qui pourraient être adaptés par la suite.

Trois nouveaux inspecteurs doivent aussi se joindre à l’Escouade mobilité afin d’assurer que les changements soient respectés. En 2022, l’Escouade a réalisé plus de 3000 interventions.