Une dizaine de cônes orange abandonnés depuis au moins 16 ans

Une dizaine de cônes orange traînerait depuis au moins 16 ans sur l’accotement d’une bretelle d’accès au tunnel Ville-Marie à partir de la rue Cathédrale, au centre-ville de Montréal, a révélé un reportage de La Presse, mercredi. C’est grâce aux archives photographiques de Google Street View, disponibles depuis 2007, qu’il a été possible pour le quotidien montréalais d’apprendre que les cônes orange ont été abandonnés à cet endroit depuis au moins 16 ans.

Le reportage cite des travailleurs et commerçants du coin qui sont en colère quand à cette situation. L’article fait également mention d’une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) qui avance que 94% des artères du centre-ville auraient été entravées à un moment ou à un autre pendant une période d’un an chevauchant 2021 et 2022.

Toujours selon cette étude, plus du quart des cônes orange du centre-ville seraient inutiles ou auraient été abandonnés.

Sommet des chantiers

Rappelons que dans le cadre du sommet des chantiers, qui s’est terminé le 30 mars, la Ville de Montréal a indiqué son intention d’instaurer un délai maximal de 12 heures pour l’installation et le démontage de la signalisation des chantiers. Cela inclut notamment les cônes qui entravent la circulation. «On doit avoir une meilleure coordination pour s’assurer qu’une rue aussi importante que Notre-Dame, par exemple, demeure accessible», a noté la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

En point de presse mercredi, cette dernière a commenté la nouvelle rapportée par La Presse, rappelant que plusieurs entités gouvernementales, dont la Ville de Montréal, le gouvernement provincial avec le MTQ ainsi que les compagnies de construction privées mettent des cônes orange en place et qu’il en est de la responsabilité de tous de bien s’en occuper et d’avoir une meilleur coordination.

«C’est évident que dans un cas comme celui-là, où il y a des cônes qui sont mis là au cas où, ce n’est pas une bonne pratique. Ces discussions-là, dans ce cas-là montrent la pertinence de travailler en équipe avec le MTQ pour trouver de solutions ensemble. On est en discussions avec eux pour revoir certaines règles: la grosseur et la largeur des cônes, la distance entre ceux-ci et leur entreposage. On a vraiment les mains là-dedans et on va trouver une solution avec le MTQ. Mais je suis assez d’accord qu’ils pourraient les enlever», a fait valoir Mme Plante.