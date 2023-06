Patrimoine de La Ronde: Montréal rappelle à Six Flags ses «obligations»

La situation «catastrophique» de La Ronde met en péril des legs importants de l’Expo 67, cette exposition universelle tenue à Montréal pour souligner le centenaire de la Confédération canadienne. Si l’organisme Héritage Montréal appelle la Ville à «désigner La Ronde comme un ensemble patrimonial au même titre que l’île Sainte-Hélène», l’administration municipale appelle plutôt Six Flags, propriétaire des lieux, à prendre les mesures nécessaires.

La sculpture de l’artiste Gladstone, le manège ancien de Belgique, le téléphérique venu de Lausanne, en Suisse, le Carrousel et les vestiges du monorail d’Expo sont menacés, constate Héritage Montréal. Le directeur des politiques de l’organisme, Dinu Bumbaru, déplore le refus de la Ville de classer l’espace comme étant protégé.

Cette décision, selon lui, a privé La Ronde d’un régime de protection, mais aussi d’une opportunité de collaborer avec la société du parc Jean-Drapeau et la Ville pour mettre en valeur ce patrimoine historique, architectural et – à sa manière, de par les activités – social.

Montréal affirme le contraire toutefois. La Ville et la Société du parc Jean-Drapeau collaborent régulièrement avec La Ronde et son propriétaire, indique l’attachée de presse de la mairesse Valérie Plante, Catherine Cadotte, dans un texto à Métro. Selon elle, la protection de l’espace revient à son propriétaire.

Nous nous attendons à ce que Six Flags remplisse ses obligations et fasse les investissements nécessaires pour préserver et développer son site.

Catherine Cadotte, attachée de presse de la mairesse Plante sur la nécessité de mettre La Ronde sous protection.