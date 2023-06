Saint-Jean: des célébrations «très réussies» à Montréal

En dépit d’une météo peu glorieuse samedi, les Montréalais n’ont pas boudé les célébrations organisées à travers la ville pour fêter la Saint-Jean.

Ils ont été nombreux à prendre part au traditionnel défilé de cette 189e édition de la fête nationale, qui a fait son retour après une interruption imposée par la pandémie. Un cortège coloré, composé de chars allégoriques et de plus de 500 artistes et bénévoles, a paradé sur un boulevard Saint-Joseph bondé. Force est de constater que les Montréalais sont bel et bien «Entrés dans la danse…du bonheur», la thématique du grand spectacle de cette année.

Joyeuse Fête nationale! ⚜️Voici quelques images du Défilé de la @fetenatmtl cet après-midi! 💙



On se voit à 20 h au Parc Maisonneuve pour le Grand spectacle! #FetenationaleMTL pic.twitter.com/JfbostHKxD — Roy & Turner (@Royturnercom) June 24, 2023

Celui-ci s’est joué au parc Maisonneuve, où des vedettes représentants différents styles musicaux se sont produites sur scène, pour le plus grand bonheur du public. Les artistes Marjo, Garou, Isabelle Boulay ou encore Fouki ont notamment donné de la voix.

«Le public a célébré comme il se doit tout au long de cette soirée mémorable. Le grand spectacle de la fête nationale à Montréal a réuni sur scène plusieurs artistes d’ici qui représentent à merveille toute la richesse de la culture québécoise», s’est réjoui le Comité de la Fête nationale à Montréal .

💙 Aimons-nous 💙



Quoi de mieux pour mettre fin à ce Grand spectacle? #FeteNationaleMtl pic.twitter.com/97Ng8TeP9U — Fête nationale à MTL (@fetenatmtl) June 25, 2023

Si le grand concert, qui a attiré plusieurs milliers de citoyens, s’est déroulé au parc Maisonneuve, les Montréalais ont également profité des festivités déployées à travers les quartiers de la métropole, principalement dans des parcs et des centres communautaires.

«Nous nous réjouissons d’une forte participation populaire au-delà de nos attentes», a déclaré Louise Harel, la présidente du Comité de la Fête nationale à Montréal.